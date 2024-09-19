Мать из Ялуторовска облила сына кипятком и самолечением довела до смерти

Беременная мать двоих детей облила кипятком своего ребенка и самолечением довела его до смерти. Ялутуровский районный суд, несмотря на смягчающие обстоятельства, назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на год, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменский области.
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