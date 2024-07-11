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Ростех

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Ростех создал новейший отечественный аппарат для бесконтактного лечения камней в почках

Ростех создал новейший отечественный аппарат для бесконтактного лечения камней в почках

Фото: АО «Московский завод «Сапфир» Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала разрешение на выпуск и применение в медицинской практике отечественного литотриптера – новой разработки холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.

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