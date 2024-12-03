Вниманию метеозависимых: опубликован календарь магнитных бурь на декабрь

Рассказываем, когда повысится геомагнитный фон и нужно будет поберечься.В декабре специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики не прогнозируют сильных магнитных бурь.
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