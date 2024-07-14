Нет тела — нет дела: Решетовой не удастся доказать, что ее оклеветали

Модель считает себя оскорбленной подозрениями в причастности к древнейшей профессии. Анастасия Решетова соцсетиЗаподозренная в причастности к разводу Алсу Анастасия Решетова до глубины души оскорблена высказыванием психолога Вероники Степаной, буквально назвавшей модель жрицей любви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии