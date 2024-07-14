Нет тела — нет дела: Решетовой не удастся доказать, что ее оклеветали

Модель считает себя оскорбленной подозрениями в причастности к древнейшей профессии. Анастасия Решетова соцсетиЗаподозренная в причастности к разводу Алсу Анастасия Решетова до глубины души оскорблена высказыванием психолога Вероники Степаной, буквально назвавшей модель жрицей любви.