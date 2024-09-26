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Царьград

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Врачи планировали обсудить дальнейшее лечение Романа Мадянова перед его смертью

Врачи планировали обсудить дальнейшее лечение Романа Мадянова перед его смертью

Актер регулярно проходил лечение, каждый месяц ложился в больницу.Незадолго до смерти актера Романа Мадянова врачи планировали провести консилиум по поводу его лечения, сообщает Telegram-канал Mash.

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