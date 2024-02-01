Советник Устенко: Киев собирается предъявить Москве счет для оплаты уже на $1 трлн

Журналисты ТАСС сообщили о том, что советник президента Украины Олег Устенко выступил в прямом эфире телемарафона и заявил о том, что сумма, которую незалежная жаждет поиметь с Российской Федерации, уже достигла $1 триллиона.
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