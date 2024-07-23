В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ ранены трое мужчин

В результате другого инцидента, связанного с использованием беспилотников Вооруженными силами Украины (ВСУ), три человека получили ранения в результате нападения на автомобиль в селе Щетиновка Белгородской области.
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