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Минпромторг нашёл партнёров для всех покинутых автоплощадок

Минпромторг нашёл партнёров для всех покинутых автоплощадок

Инвесторы уже вложили около 120 млрд рублей в развитие автоплощадок, покинутых иностранными компаниями, и к завершению СПИКов эта сумма утроится.

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