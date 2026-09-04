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Царьград

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Сибига признался, что жил с Зеленским: Бок о бок пробыли 18 месяцев

Сибига признался, что жил с Зеленским: Бок о бок пробыли 18 месяцев

Сто метров под землёй, 18 месяцев без солнечного света и постоянное напряжение - глава МИД Украины Сибига впервые раскрыл детали жизни в бункере с Зеленским, признавшись, что провёл с президентом "бок о бок" полтора года, пока над Киевом гремели взрывы.

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