В Госдуме объяснили, почему Трамп не позвал Зеленского на инаугурацию

Депутат Шеремет: Трамп не позвал Зеленского на инаугурацию из-за суеверий Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил на инаугурацию украинского коллегу Владимира Зеленского из-за суеверия с рукопожатием, рассказал NEWS.
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