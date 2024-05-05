FT: в Белом доме признали, что помощь США не помешает России на Украине

Одобренная Соединенными Штатами помощь Украине не способна помешать наступлению России. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет британская газета Financial Times.
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