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Мельхиоровые столовые приборы. Почему в СССР они особенно ценились

Мельхиоровые столовые приборы. Почему в СССР они особенно ценились

В советское время бархатные коробки с мельхиоровыми вилками и ложками бережно хранились в сервантах и доставались только по праздникам.

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Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

тема не раскрыта, а суть в нескольких преимуществах, кроме эстетических - похож на серебро: устойчивость к коррозии в реальных средах, в составе отсутствуют токсические компоненты, экологически чист. это помимо обрабатываемости и способности сохранять форму...