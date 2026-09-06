Мельхиоровые столовые приборы. Почему в СССР они особенно ценились

В советское время бархатные коробки с мельхиоровыми вилками и ложками бережно хранились в сервантах и доставались только по праздникам.
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мельхиор - это савейскае серебро
или такое
Серебрянная ложка имеет высокую теплоемкость, ложка в чае очень гоячая в отличии от мельхиоровой.
тема не раскрыта, а суть в нескольких преимуществах, кроме эстетических - похож на серебро: устойчивость к коррозии в реальных средах, в составе отсутствуют токсические компоненты, экологически чист. это помимо обрабатываемости и способности сохранять форму...
Ну с нержавейкой мельхиор даже не сравнить. До сих пор дома пользуемся.