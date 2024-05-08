Церковь, построенную при Петре I, восстановят в Вологодской области

В Вологодской области реконструируют церковь Ильи Пророка, построенную еще при Петре I в 1696 году. Об этом сообщил портал «Государственные новости», ссылаясь на Telegram-канал главы региона Георгия Филимонова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии