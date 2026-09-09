Реабилитолог Иванова: доказательная база эффективности физиотерапии в России устарела

Серьезные исследования в области физиотерапии были проведены в середине ХХ века – сегодня эти данные юридически нельзя использовать, так что доказательной базы для применения эффективных немедикаментозных технологий сейчас не хватает.
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