Названа сфера бизнеса с зарплатами женщин выше мужских

В работающих с криптовалютой американских компаниях женщины зарабатывают примерно на 15 процентов больше мужчин, что противоположно обычно наблюдающимся гендерным различиям в оплате труда, сообщает в своем блоге Pantera Capital.
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