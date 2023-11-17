В Москве почтовые ящики для писем Деду Морозу заработают 18 ноября

В Москве почтовая кампания Деда Мороза начнётся в шестой раз в день его рождения, 18 ноября. Этой зимой в ней примет участие около 150 локаций по всей Москве, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.