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Шесть игроков «Авангарда» и «Металлурга» удалили за драку в конце третьего периода при счете 2:2

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ между « Авангардом » и « Металлургом » (3:2, ОТ) случилась драка, по итогам которой были удалены 6 игроков.

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