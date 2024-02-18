Александр Петров: «Любовь — это праздник каждый день»

На премьере фильма «Лед 3» 14 февраля Александр, приехавший в кинотеатр с женой Викторией, впервые. Александр Петров с женой Викторией Анна Темерина На премьере фильма «Лед 3» 14 февраля Александр, приехавший в кинотеатр с женой Викторией, впервые за долгое время заговорил о личном.