Александр Петров: «Любовь — это праздник каждый день»

На премьере фильма «Лед 3» 14 февраля Александр, приехавший в кинотеатр с женой Викторией, впервые. Александр Петров с женой Викторией Анна Темерина На премьере фильма «Лед 3» 14 февраля Александр, приехавший в кинотеатр с женой Викторией, впервые за долгое время заговорил о личном.
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