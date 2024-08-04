Председатель СКР поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту незаконного лишения свободы пациентов в реабилитационном центре в Московской области

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела предъявлены обвинения двум сотрудникам реабилитационного центра в незаконном лишении свободы пациентов, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью (п.
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