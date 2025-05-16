После освобождения Миролюбовки наши войска вышли западнее реки Казённый Торец и приблизились к Мирнограду с восточного направления

После освобождения Миролюбовки и выхода ВС РФ севернее дороги Покровск-Константиновка, создана ситуация, при которой восточный фланг Покровского направления смещается за реку Казённый Торец с одновременным закреплением на участке в несколько километров.
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