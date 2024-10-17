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Директор компании «Сокол» Папенков рассказал, что инженеры создали полетный контроллер для точного управления дронами

Директор компании «Сокол» Папенков рассказал, что инженеры создали полетный контроллер для точного управления дронами

Российская компания «Сокол», участвующая в рынке НТИ «Аэронет», разработала полетный контроллер для дронов, обеспечивающий точное управление и стабильность, что критично для сложных маневров и удержания позиции в воздухе.

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