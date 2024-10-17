Директор компании «Сокол» Папенков рассказал, что инженеры создали полетный контроллер для точного управления дронами

Российская компания «Сокол», участвующая в рынке НТИ «Аэронет», разработала полетный контроллер для дронов, обеспечивающий точное управление и стабильность, что критично для сложных маневров и удержания позиции в воздухе.
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