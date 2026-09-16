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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
Воду дали, газ отключили

Воду дали, газ отключили! 🫣🫣🫣 - Не знаете почему газ отключили по Калинина? - Что с газом? Точнее, с его отсутствием? Когда было предупреждение об отключении? С такими вопросами с утра обратились наши подписчики.

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