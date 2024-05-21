ФОТО: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE APA/GLOBALLOOKPRESS В ООН РЕШИЛИ ПРИЗНАТЬ ПРОСРОЧЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МАНДАТ ЗЕЛЕНСКОГО Функционеры организации объявили о том, что намерены считать Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на истечении срока его полномочий на этом посту.