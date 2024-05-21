Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 595 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Кравец
    Дерьмо везде есть... А у них видно крыша хорошая... Надеюсь и до них доберутсяНа отечественном ...
  • Наталья Середа
    Зависть заела до предельной наглостиПосол США Линн Тр...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    У нас не ТВ, а помойкаНа отечественном ...

Функционеры организации объявили о том, что намерены считать Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на истечении срока его полномочий на этом посту.

Функционеры организации объявили о том, что намерены считать Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на истечении срока его полномочий на этом посту.

ФОТО: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE APA/GLOBALLOOKPRESS В ООН РЕШИЛИ ПРИЗНАТЬ ПРОСРОЧЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МАНДАТ ЗЕЛЕНСКОГО Функционеры организации объявили о том, что намерены считать Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на истечении срока его полномочий на этом посту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
life style
Узурпация власти, диктатура, террор, истребление населения,  предательство интересов своей страны,  разрушение Украины. Это для ООН теперь легитимно!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх