ФОТО: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE APA/GLOBALLOOKPRESS В ООН РЕШИЛИ ПРИЗНАТЬ ПРОСРОЧЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МАНДАТ ЗЕЛЕНСКОГО Функционеры организации объявили о том, что намерены считать Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на истечении срока его полномочий на этом посту.
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