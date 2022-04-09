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Даниэль Риккардо: «Может, в гонке удастся побороться с «Мерседесом», настрой у нас хороший»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии. Риккардо надеется, что сможет побороться за очки и постарается навязать борьбу гонщикам «Мерседеса».

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