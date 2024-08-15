TMZ: в США задержали наркодилеров и врачей по делу о смерти актёра Мэттью Перри

Полиция Лос-Анджелеса 15 августа заявила, что пяти фигурантам, в том числе двум врачам, а также наркодилерам предъявлены обвинения в связи со смертельной передозировкой у американского актёра Мэттью Перри.
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