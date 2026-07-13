Сенатор Волошин: продление военного положения укрепляет авторитарный режим Киева

Внесение президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектов о продлении военного положения и мобилизации в 20-й раз утвердит новую украинскую реальность без демократических процедур и прав для граждан.
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