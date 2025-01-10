Василевский отразил 27 из 28 бросков «Бостона». Победа – 2-я подряд и 18-я в 31 игре в сезоне

Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (4:1). Победа стала для 30-летнего россиянина 2-й подряд и 18-й в 31 матче в сезоне (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,31).
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