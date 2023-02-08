Синдром комбатанта: как война влияет на психическое здоровье солдата

Война калечит не только тела, но и души. Потери убитыми, ранеными и пленными подсчитать несложно. А вот число получивших боевую психическую травму, которая провоцирует синдром комбатанта (участника боевых действий), точно оценить невозможно.
Война калечит не только тела, но и души. Потери убитыми, ранеными и пленными подсчитать несложно. А вот число получивших боевую психическую травму, которая провоцирует синдром комбатанта (участника боевых действий), точно оценить невозможно.
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