Журнал «Профиль»

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Синдром комбатанта: как война влияет на психическое здоровье солдата

Синдром комбатанта: как война влияет на психическое здоровье солдата

Война калечит не только тела, но и души. Потери убитыми, ранеными и пленными подсчитать несложно. А вот число получивших боевую психическую травму, которая провоцирует синдром комбатанта (участника боевых действий), точно оценить невозможно.

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