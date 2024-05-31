"Необходимости вмешиваться нет". Варшава поняла, кто втягивает ее в украинский конфликт. И сделала вывод

© AP Photo / Миндаугас Кульбис (Mindaugas Kulbis)Вчера 2,1K прочитали Пока прямая угроза Польше со стороны России отсутствует, никакой необходимости влезать в конфликт на Украине нет, заявил в беседе с изданием Do Rzeczy бывший замминистра обороны страны Ромуальд Шереметьев.