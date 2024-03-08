Талантливой юной фигуристке не оставили шансов на реабилитацию. Камила Валиева Vladimir Baranov/Global Look PressКамилу Валиеву ждет незавидное будущее после приговора Спортивного арбитражного суда, доказавшего ее виновность в употреблении допинга.
«Жертвенная овца»: Камилы Валиевой больше нет
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Жалко девчушку готовы в грязь втоптать . И что за травля !? Даже если и чём то виновата то и так наказана сверх всякой меры. пора дать ей возможность жить спокойно и заниматься своей работой.
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