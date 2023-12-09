В Архангельской области действуют 9 транспортных и 9 пешеходных ледовых переправ

Две транспортные переправы открылись накануне в Пинежском районе — в деревнях Кушкопала и ШотогоркаДве транспортные переправы открылись накануне в Пинежском районе — в деревнях Кушкопала и ШотогоркаС полным списком всех 18 действующих в регионе переправ и с их грузоподъёмностью можно ознакомиться по этой ссылке.
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