В Архангельской области действуют 9 транспортных и 9 пешеходных ледовых переправ

Две транспортные переправы открылись накануне в Пинежском районе — в деревнях Кушкопала и ШотогоркаДве транспортные переправы открылись накануне в Пинежском районе — в деревнях Кушкопала и ШотогоркаС полным списком всех 18 действующих в регионе переправ и с их грузоподъёмностью можно ознакомиться по этой ссылке.