В Белгороде открылся Многофункциональный информационно-технологический центр

Сегодня в Белгороде заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский дали старт работе современного Многофункционального информационно-технологического центра филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго».