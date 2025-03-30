Почему новенькие гаджеты перестают приносить радость?

Почти каждый человек наверняка сталкивался со следующей ситуацией. Мы видим в магазине какой-нибудь новый гаджет, будь то смартфон или телевизор, месяцами мечтаем о нем, копим деньги, наконец покупаем… Но всего через пару недель по ощущениям он ничем не отличается от старого.