Почему новенькие гаджеты перестают приносить радость?

Почти каждый человек наверняка сталкивался со следующей ситуацией. Мы видим в магазине какой-нибудь новый гаджет, будь то смартфон или телевизор, месяцами мечтаем о нем, копим деньги, наконец покупаем… Но всего через пару недель по ощущениям он ничем не отличается от старого.
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