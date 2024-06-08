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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баринов интересен ряду клубов Испании, Франции и Турции. «Локо» готов к продаже хавбека («Чемпионат»)

По данным «Чемпионата», интерес к 27-летнему полузащитнику «Локомотива» проявляет ряд иностранных клубов из чемпионатов Испании, Франции и Турции.

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