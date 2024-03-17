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Путин назвал результаты выборов президента РФ доверием со стороны граждан страны

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в воскресенье, 17 марта, в своем избирательном штабе в Гостином дворе заявил, что результате выборов президента РФ являются проявлением доверия со стороны российских граждан.

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