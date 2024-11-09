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Пенсионер Лимончиков сказал, что не считает себя знаменитым после слов Путина

Пенсионер Лимончиков сказал, что не считает себя знаменитым после слов Путина

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков отреагировал на слова президента России Владимир Путина, который упомянул высказывание мужчины, о том, что он не боится идти на избирательный участок, когда летают дроны.

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