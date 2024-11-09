Пенсионер Лимончиков сказал, что не считает себя знаменитым после слов Путина

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков отреагировал на слова президента России Владимир Путина, который упомянул высказывание мужчины, о том, что он не боится идти на избирательный участок, когда летают дроны.
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