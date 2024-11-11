YouTube в России снова работает без замедления

Часть наблюдателей предполагает, что все объясняется победой Трампа. В ночь на 9 ноября многие российские пользователи обнаружили, что YouTube стал работать с обычной скоростью без какого-либо замедления.
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