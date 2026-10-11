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Тот случай, когда Зеленский оказался абсолютно прав

Тот случай, когда Зеленский оказался абсолютно прав

Последние сутки на Банковых и в Брюсселях эмоции полыхают с такой невероятной силой, что сполохи видны даже в обесточенном киевском метро Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Речь идет о так называемой дизельной сделке Путина и Трампа, в рамках которой США срочно и немедленно снимают все ограничения, связанные с экспортом российского топлива, а Россия планирует в итоге выйти на объем поставок в Штаты около трех миллионов тонн дизеля в месяц.

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