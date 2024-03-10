Спасибо вам родные за мир родной страны! Эти слова адресованы всем нашим защитникам - нынешним и будущим!.
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Спасибо вам родные за мир родной страны! Эти слова адресованы всем нашим защитникам - нынешним и будущим!.