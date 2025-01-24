В Шотландии и Северной Ирландии объявлен «красный код» непогоды

Людям, которые собираются отправиться в Шотландию или Северную Ирландию, находятся на этих территориях или следуют через них транзитом, следует обращать внимание на выпущенные предупреждения о погодных условиях.
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