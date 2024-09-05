Краснов назвал дополнительный фактор развития отношений России с Востоком

Попытка стран Запада изолировать Россию привела к развитию ее отношений с Востоком, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в рамках сессии «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса» Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
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