Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    О какой грязи говорит этот подонок? Какое отношение должно быть у коллег к предателю Родины? Предательство Родины-это...Актер Анатолий Бе...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    ГОСПОДИ! Помоги этим ребятам!Фонд "Защитники О...
  • Нина
    А по закону? Что для этой прослойки общества закон не действует? Подала компания иск, отозвала иск... А обычного чело...АГН "Москва": на ...

Создана спецкомиссия по выдаче удостоверений участников СВО бойцам ЧВК "Вагнер"

Создана спецкомиссия по выдаче удостоверений участников СВО бойцам ЧВК "Вагнер"

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева сообщила, что при Министерстве обороны России создана специализированная комиссия, которая будет заниматься выдачей удостоверений участников специальной военной операции (СВО) бойцам ЧВК "Вагнер".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх