Создана спецкомиссия по выдаче удостоверений участников СВО бойцам ЧВК "Вагнер"

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева сообщила, что при Министерстве обороны России создана специализированная комиссия, которая будет заниматься выдачей удостоверений участников специальной военной операции (СВО) бойцам ЧВК "Вагнер".
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