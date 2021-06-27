Еще две церкви сгорели в Канаде на фоне скандала с коренными жителями

РЕН ТВ НовостиПолитикаЕще две церкви сгорели в Канаде на фоне скандала с коренными жителямиЕще две католические церкви сгорели в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал Си-би-си.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИСИван СеменовНу наконец таки индейцы стали понимать что источником зла на планете земля были и есть англосаксы. Именно это сатанинское отродие, для обогащения, применяли "миссианство", убивали людей и грабили колонии, занимались пиратством, правокациями и мародерством.Комментировать
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