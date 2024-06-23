Цискаридзе замахнулся на Бразилию

Выпускники Академии Русского балета имени Вагановой, которых Николай Цискаридзе называет своими. Николай Цискаридзе Михаил Логвинов Выпускники Академии Русского балета имени Вагановой, которых Николай Цискаридзе называет своими детьми, триумфально при полном аншлаге выступили в Кремлевском дворце, где представили уникальную программу из трех отделений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии