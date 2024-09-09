Небезызвестная Ирина Гринева заявила, что от ремейков сказок и советского кино всех россиян уже тошнит.
“Уже тошнит”, – Ирина Гринева высказалась о российском кино
Комментарии
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лл
лина любимцева
Так что, Ирину Гриневу еще не тошнит от мужа, за которого она в 12-й раз выходит замуж? Или периодически подташнивает... Тогда и разводится...
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16 час.
Dash45
ремейк - зто когда своих мыслей нет . да и мозгов хватает только на то . чтобы изпоганить то , что прекрасно сделали другие!
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8 час.
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