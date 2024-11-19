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Царьград

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Завершено расследование дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Завершено расследование дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о хищении и растрате завершено.Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

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Комментарии
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АК
Амара Карпова
Омерзительная воровская рожа🤮💩Вор должен сидеть в тюрьме!!!
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16 час.

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