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Judge Says Updated National Firearms Act Violates Constitution

Judge Says Updated National Firearms Act Violates Constitution

Judge Says Updated National Firearms Act Violates Constitution Authored by Michael Clements via The Epoch Times, A federal judge ruled on Wednesday that the registration and approval requirements for suppressors, short-barreled rifles, and short-barreled shotguns in the National Firearms Act (NFA) are unconstitutional.

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