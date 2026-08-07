Judge Says Updated National Firearms Act Violates Constitution Authored by Michael Clements via The Epoch Times, A federal judge ruled on Wednesday that the registration and approval requirements for suppressors, short-barreled rifles, and short-barreled shotguns in the National Firearms Act (NFA) are unconstitutional.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии