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Лефортово

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  • Эльдар Алиев
    Еще бы Горьковское шоссе подлатали , такого состояние не было с перестроечных лет😤🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️На шоссе Энтузиас...
  • Павел К
    В России даже погода как челябинцы, суровая.  После зимы любой асфальт тает.Асфальт во дворе ...

Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

Сегодня волонтеры передали в избирштаб часть собранных подписей в поддержку выдвижения президента В Москве представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Московского регионального отделения «Единой России» передали часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах в 2024 году в избирательный штаб.

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