Посетившего Россию японского депутата Мунэо Судзуки хотят исключить из партии

Дисциплинарный комитет парламентской группы партии "Ниппон исин" (Восстановления Японии) рекомендовал исключить из партийных рядов депутата палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки после его посещения России.
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