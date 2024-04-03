Касаткина о позитивных отношениях с коллегами: «Просто стараюсь быть нормальным человеком и общаться»

Дарья Касаткина рассказала, как у нее получается выстраивать хорошие отношения с коллегами. – Недавно Коко Гауфф, с которой вы делали интервью для своего видеоблога, сказала, что не знает ни одного игрока в туре, который вас не любит и которому вы как человек не нравитесь.